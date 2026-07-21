Суд рассмотрит дело украинского командира об ударах беспилотниками по Ростовской области

Южный окружной военный суд запланировал заочное рассмотрение уголовного дела против Внесённого в России в перечень террористов и экстремистов полковника ВСУ, командира 383-й отдельной бригады беспилотных авиационных комплексов Украины.
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