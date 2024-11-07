Агента разведки Украины обвинили в подрыве авто кандидата в судьи Запорожья

Силовики задержали бывшего сотрудника украинской прокуратуры, который действовал по заданию ГУР минобороны Украины, за подрыв автомобиля кандидата на должность судьи в Запорожской области, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
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