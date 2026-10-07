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Транзитный рейс в Европу: биолог заснял масштабную стоянку лебедей в Ленинградской области

Транзитный рейс в Европу: биолог заснял масштабную стоянку лебедей в Ленинградской области

Пролет лебедей в небе над Ленобластью зафиксировал биолог Павел Глазков. Такой новостью специалист поделился в своем авторском паблике "Каждой твари по паре".

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