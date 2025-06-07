В российском регионе перестали выдавать статус предпенсионера

Жители Москвы, достигшие предпенсионного возраста с 2025 года, больше не смогут оформить соответствующий статус, сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев («Справедливая Россия — За правду»).
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