DPA: во Франкфурте-на-Майне задержали 63 человека после концерта Макса Коржа

Полиция Франкфурта-на-Майне задержала 63 человека после концерта белорусского певца Макса Коржа. Об этом сообщает DPA со ссылкой на правоохранителей.
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