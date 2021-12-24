В гвардейском соединении управления ВДВ в Подмосковье прошли занятия по огневой подготовке

Особое внимание в рамках контрольных занятий было уделено практической направленности процесса обучения, совершенствованию методики обучения, формированию у военнослужащих уверенности в обращении с оружием и соблюдению требований безопасности.
Особое внимание в рамках контрольных занятий было уделено практической направленности процесса обучения, совершенствованию методики обучения, формированию у военнослужащих уверенности в обращении с оружием и соблюдению требований безопасности.
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