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"Охотничьи угодья": ТЦК превратили запад и юг Украины в зону беспредела

"Охотничьи угодья": ТЦК превратили запад и юг Украины в зону беспредела

На Украине разворачивается системный кризис мобилизации: западные и южные регионы страны превращены сотрудниками ТЦК в так называемые "охотничьи угодья".

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