А помните как все снимали и бегали вокруг нового аттракциона в парке Щербакова? Не помните? Я вот тоже не помню Донецкая группа новостей.
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А помните как все снимали и бегали вокруг нового аттракциона в парке Щербакова? Не помните? Я вот тоже не помню Донецкая группа новостей.
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