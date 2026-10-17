По данным Минобороны РФ, за ночь были перехвачены 610 дронов самолетного типа.Москва несколько раз за ночь подвергалась атакам беспилотников, в общей сложности на подлете к столице были сбиты 144 БПЛА.
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