Сильный ветер и мокрый снег «корректируют» работу переправы Салехард — Лабытнанги. Как сообщили «Красному Северу» в диспетчерской перевозчика, утром во вторник, 20 октября, был только один пробный рейс.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- G Минтранс оценил р...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым