В Армении армейская авиация ЮВО совершит полеты в районы высокогорья

Вертолетчики выполнят упражнения, направленные на совершенствование навыков управления при маневрировании в сложных условиях высокогорья, а также отработают взаимодействие с мотострелковыми подразделениями, в ходе выполнения задач над территориями полигонов соединения.
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