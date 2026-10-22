Заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Константин Воронцов заявил, что Украина ведет кампанию по целенаправленному уничтожению сотрудников Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).
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