Телефон политолога Анатолия Гагарина попал в руки мошенников

Телефон известного политолога Анатолия Гагарина оказался в руках мошенников. С номера идет рассылка по базе номеров – злоумышленники через мессенджеры просят перевести им 50 тысяч рублей под предлогом того, что у хозяина телефона закончился лимит на переводы, а нужно срочно оплатить заказ.