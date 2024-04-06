Телефон политолога Анатолия Гагарина попал в руки мошенников

Телефон известного политолога Анатолия Гагарина оказался в руках мошенников. С номера идет рассылка по базе номеров – злоумышленники через мессенджеры просят перевести им 50 тысяч рублей под предлогом того, что у хозяина телефона закончился лимит на переводы, а нужно срочно оплатить заказ.
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