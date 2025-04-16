"Золото партии", двухлетний отпуск депутата в ОАЭ за наш счёт: Грязные тайны выходца из ЛДПР

В истории теперь уже бывшего депутата Госдумы от ЛДПР Юрия Напсо есть всё. И судебные дела по изъятию активов, и предполагаемые связи с судейским корпусом, из-за чего его подозревают в незаконном завладении земельными участками и топливными компаниями, и его отсутствие на заседаниях Госдумы в течение двух лет.