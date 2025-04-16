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Царьград

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"Золото партии", двухлетний отпуск депутата в ОАЭ за наш счёт: Грязные тайны выходца из ЛДПР

"Золото партии", двухлетний отпуск депутата в ОАЭ за наш счёт: Грязные тайны выходца из ЛДПР

В истории теперь уже бывшего депутата Госдумы от ЛДПР Юрия Напсо есть всё. И судебные дела по изъятию активов, и предполагаемые связи с судейским корпусом, из-за чего его подозревают в незаконном завладении земельными участками и топливными компаниями, и его отсутствие на заседаниях Госдумы в течение двух лет.

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Комментарии
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LK
Lev Kirsanov
Скурвилась ЛДПР, крышует своих гнид
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