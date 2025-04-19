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Загадочный кинжал Тутанхамона: ученые нашли в составе метеоритное железо – клинок из Космоса

Загадочный кинжал Тутанхамона: ученые нашли в составе метеоритное железо – клинок из Космоса

Загадочный кинжал Тутанхамона: ученые нашли в составе метеоритное железо – клинок из Космоса Ольга БезродняяНедавние исследования, проведенные учеными, установили удивительное открытие: кинжал Тутанхамона был изготовлен из метеоритного железа.

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