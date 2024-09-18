Скромный депутат удивила всю страну сумкой за 500 000. рублей

и что? Взяла кредит и купила, подарок и т.д.

Александр Рожков

Оказывается все так просто! А ни кто не догадывается! Сидят, панимашь, на макарошках, вот идиёты то! А чё? Легко. Берите, дарагия таварыщчи кредиты и покупайте подарки, яхты, самолеты, пароходы...