Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Скромный депутат удивила всю страну сумкой за 500 000. рублей

Скромный депутат удивила всю страну сумкой за 500 000. рублей

Avia.pro - СМИ Тюменская область, где нефть бьёт ключом, а депутатские сумочки пробивают все мыслимые и немыслимые финансовые потолки! Недавно на форуме TNF тюменская депутатка Наталья Шевчик появилась с сумочкой, которая, по мнению внимательных участников мероприятия, выглядит точь-в-точь как модель от Celine.

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Комментарии
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Александр Рожков
А вы работайте братья работайте...
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17 час.
Андрей
и  что? Взяла кредит и купила, подарок и т.д.
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17 час.
Александр Рожков
Оказывается все так просто! А ни кто не догадывается! Сидят, панимашь, на макарошках, вот идиёты то! А чё? Легко. Берите, дарагия таварыщчи кредиты и покупайте подарки, яхты, самолеты, пароходы...
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17 час.

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