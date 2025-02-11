Российским гостиницам напомнили о регистрации в федеральном реестре

Гостиницы, которые не зарегистрируются в федеральном реестре до 1 сентября, исчезнут с сайтов-агрегаторов До 1 марта владельцы отелей и баз отдыха, которые ранее не подвергались оценке, должны пройти упрощенную самооценку, после чего их зарегистируют в единый реестр.