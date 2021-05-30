Праславяне: трудности поиска…

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Юрий Ильинов
У детей примерно на 70 костей больше, чем у взрослых. У новорождённых обычно около 270 костей, большинство из которых очень маленькие. Это делает скелет более гибким и помогает ребёнку пройти через родовой канал и быстро расти. По мере взросления многие из этих костей срастаются. Скелет взрослого человека составляют в среднем 200–213 костей.

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