ЭксклюзивТуризмПраславяне: трудности поиска… Исторические напёрстки Праславяне: трудности поиска… Кого не спроси — все в этом вопросе понимают.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЮрий ИльиновУ детей примерно на 70 костей больше, чем у взрослых. У новорождённых обычно около 270 костей, большинство из которых очень маленькие. Это делает скелет более гибким и помогает ребёнку пройти через родовой канал и быстро расти. По мере взросления многие из этих костей срастаются. Скелет взрослого человека составляют в среднем 200–213 костей.Комментировать
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