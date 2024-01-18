Вот поэтому История нас наказала

Алексей Горшков Россия и СССР всегда вписывалась за разные народы, причём зачастую НЕ ЗНАЯ реакции на это последних, и если не всегда - то ОЧЕНЬ ЧАСТО "обжигалась"! Спасли Грузию от ПОГОЛОВНОГО вырезания - получили недружественного соседа; присоединили православную Украину - до сих пор маемся; защитили Болгарию - в двух мировых войнах она против нас была,и т.д., и т.п. Иногда у нас проскальзывают такие "леопольдовские" нотки: "Ребята,давайте жить дружно!", это ИСТОРИЧЕСКИ нам присуще,но, по-моему - это наша СЛАБОСТЬ,от которой НАДО ИЗБАВЛЯТЬСЯ !!! В этом плане даёт надежду фраза Путина, что нашу доверчивость он считает ошибкой! Дай-то бог прежде всего О СВОЁМ НАСЕЛЕНИИ думать, поменьше "актов доброй воли" и побольше РАСЧЁТА О СВОЕЙ ВЫГОДЕ !!!

Сергей Сидоров История не учительница, а надзирательница. Она наказывает за незнание ( не мой афоризм, но правильный). История показала, что при тяжелых обстоятельствах для России Болгария ВСЕГДА оказывалась среди врагов. Независимо от вклада Болгарии в их усилия по убийству русских такое поведение народа обязанного самим существованием России вызывает законное возмущение граждан России. И сейчас Вы что не знаете о зверских преступлениях бендеровских нелюдей? Знаете наверняка. Но вам видеться выгодным быть среди "победителей" России. Возможность поживиться за счет спасителей не оскорбляет Ваши чувства. А вот это оскорбляет нас - русских.