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Вот поэтому История нас наказала

Вот поэтому История нас наказала

Никогда не освобождайте болгар! (или - протянув руку помощи, не забудьте увернуться от пинка благодарности)  Министр обороны Болгарии Тодор Тагарев заявил о том, что нужно переписать учебники истории.

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Комментарии
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Алексей Горшков
Россия и СССР всегда вписывалась за разные народы, причём зачастую НЕ ЗНАЯ реакции на это последних, и если не всегда - то ОЧЕНЬ ЧАСТО &quot;обжигалась&quot;! Спасли Грузию от ПОГОЛОВНОГО вырезания - получили недружественного соседа; присоединили православную Украину - до сих пор маемся; защитили Болгарию - в двух мировых войнах она против нас была,и т.д., и т.п. Иногда у нас проскальзывают такие &quot;леопольдовские&quot; нотки: &quot;Ребята,давайте жить дружно!&quot;, это ИСТОРИЧЕСКИ нам присуще,но, по-моему - это наша СЛАБОСТЬ,от которой НАДО ИЗБАВЛЯТЬСЯ !!! В этом плане даёт надежду фраза Путина, что нашу доверчивость он считает ошибкой! Дай-то бог прежде всего О СВОЁМ НАСЕЛЕНИИ думать, поменьше &quot;актов доброй воли&quot; и побольше РАСЧЁТА О СВОЕЙ ВЫГОДЕ !!!
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16 час.
Сергей Сидоров
История не учительница, а надзирательница. Она наказывает за незнание ( не мой афоризм, но правильный). История показала, что при тяжелых обстоятельствах для России Болгария ВСЕГДА оказывалась среди врагов. Независимо от вклада Болгарии в их усилия по убийству русских такое поведение народа обязанного самим существованием России вызывает законное возмущение граждан России. И сейчас Вы что не знаете о зверских преступлениях бендеровских нелюдей? Знаете наверняка. Но вам видеться выгодным быть среди &quot;победителей&quot; России. Возможность поживиться за счет спасителей не оскорбляет Ваши чувства. А вот это оскорбляет нас - русских.
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6 час.
Россиянин
Надо очень внимательно разобраться, почему Болгария раз за разом оказывается в стане наших врагов, сколько бы мы им не помогали. Имя ему коррупция. Ну а США, держит этих коррупционеров за фаберже, и заставляет себе подчиняться. Иначе тюрьма. Что касается выборов, так они в легкую подтасовывают результаты.
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2 час.

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