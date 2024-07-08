На КАД один из участков для проезда перекроют полностью на 4 месяца

Тут будет проводиться реконструкция трассы В связи с работами по реконструкции северного участка КАД на участке между развязкой на пересечении с ЗСД и развязкой на пересечении с Приморским шоссе будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта по внутреннему кольцу, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».