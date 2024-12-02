Фото: Царьград США готовят "шикарное предложение" для России. Но без подвоха не обойдётся. Запад уверен, что Россия проглотит третий обман.
"Шикарное предложение". Запад уверен, что Россия проглотит третий обман
Комментарии
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Владимир Фердман
обманут, не обманут американцы - чего гадать - была цель операции. Она достигнута? или россия уже выдохнулась в СВО? и по этому поводу вообще стоит ли заводить дискуссию с америкой?
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9 час.
АА
Алекс Архипов
Без лоха жизнь плоха.
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8 час.
slava axmetov
Когда президент уже сколько лет изображает из себя наивного простачка,которого обманывает коварный Запад,но уверенно ведет страну по плану указанному тем же Западом,обманывая народ России,окружив себя неподсудными ворами и прямыми врагами .
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7 час.
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