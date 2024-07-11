Спасатель объяснил, как правильно вести себя при ливнях и урагане

Нужно обезопасить себя и на улице, и дома Старший инспектор отдела экстренного реагирования ГУ МЧС России по Москве Владимир Гуреев рассказал «Вечерней Москве» основные правила поведения при граде, ливнях, грозе и штормовом ветре.
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