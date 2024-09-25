Названы главные факторы для россиян при выборе отеля

Путешественникам важен бесплатный интернет Аналитики Центра изучения потребительского поведения Роскачества выяснили, на что обращают внимание российские туристы при выборе мест размещения на отдыхе, пишет RT.
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