Гиперопека обрекает ребенка на жизненные неудачи

Гипеопека делает детей зависимыми и неспособными справиться с жизненными трудностями Все больше и больше исследований подтверждают, что дети, которых чрезмерно опекают родители, склонны избегать риска, испытывают трудности при принятии решений и не способны добиваться успеха в жизни.
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