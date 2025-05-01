Гиперопека обрекает ребенка на жизненные неудачи

Гипеопека делает детей зависимыми и неспособными справиться с жизненными трудностями Все больше и больше исследований подтверждают, что дети, которых чрезмерно опекают родители, склонны избегать риска, испытывают трудности при принятии решений и не способны добиваться успеха в жизни.