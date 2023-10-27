Шойгу поздравил личный состав армейской авиации ВКС РФ с праздником

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 28 октября поздравил личный состав армейской авиации Воздушно-космических сил (ВКС) РФ, а также работников оборонно-промышленного комплекса, оборонных специалистов и ветеранов с профессиональным праздником.
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