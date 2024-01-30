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На Украине не осталось желающих добровольно идти на фронт — The New York Times

На Украине не осталось желающих добровольно идти на фронт — The New York Times

На Украине не осталось желающих добровольно идти на фронт — The New York Times. Если в начале украинского конфликта десятки тысяч украинцев в порыве патриотизма решили вступить в ряды ВСУ, то спустя два года кровопролитных боёв, когда Украина вновь нуждается в военных, всё больше мужчин уклоняются от военной службы, а призывы к демобилизации солдат на передовой звучат всё чаще, пишет The New York Times.

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