На Украине не осталось желающих добровольно идти на фронт — The New York Times. Если в начале украинского конфликта десятки тысяч украинцев в порыве патриотизма решили вступить в ряды ВСУ, то спустя два года кровопролитных боёв, когда Украина вновь нуждается в военных, всё больше мужчин уклоняются от военной службы, а призывы к демобилизации солдат на передовой звучат всё чаще, пишет The New York Times.