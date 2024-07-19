Как держать температуру двигателя под контролем даже в жару

Почему указатели температуры двигателя врут Давно прошли те времена, когда в автомобилях использовались термометры, стрелки которых перемещались более или менее пропорционально сопротивлению датчика температуры.
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