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#Сплетни с укро - телеги (для понимания ситуации с другой стороны + полезные сливы, как есть - без комментариев, НЕ ВЕРИТЬ всему 😉): Россия меняет стратегию ударов и практически непрерывно атакует столицу и область, парализовав всю экономическую деятельность в регионе.

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