Экономист Бадалов: курс доллара превысит 90 рублей летом

В США печатали свои фантики по мере потребности. Госдолг США уже превысил 35-ть триллионов долларов. США банкрот!?

Федор Родников

Достали эти хреновы Економисты-один визжит что летом доллар будет по 70р,а этот по 90р и кому из этих чинариков верить?🤪