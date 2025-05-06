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Экономист Бадалов: курс доллара превысит 90 рублей летом

Экономист Бадалов: курс доллара превысит 90 рублей летом

Летом 2025 года на фоне ожидаемого ослабления российской валюты курс доллара может превысить 90 рублей, евро - дойти до 100.

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Комментарии
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АЗ
Андрей Зарубкин
В США печатали свои фантики по мере потребности. Госдолг США уже превысил 35-ть триллионов долларов. США банкрот!?
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16 час.
Федор Родников
Достали эти хреновы Економисты-один визжит что летом доллар будет по 70р,а этот по 90р и кому из этих чинариков верить?🤪
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15 час.
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