В кортеже Путина увидели пикап ПВО «Катран» с пулеметами для уничтожения дронов

Во время передвижения президента России Владимира Путина во Владивостоке в составе кортежа заметили необычный автомобиль, а именно пикап мобильной группы противовоздушной обороны.
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