Audi представила полностью электрический компактный A2 e-tron с запасом хода до 646 км

A2 e-tron будет доступен в четырёх версиях с мощностью от 125 до 240 кВт (от 170 до 326 л.с.), все с задним приводом.
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