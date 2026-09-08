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В Германии зафиксирован рекордный уровень банкротств предприятий

В Германии зафиксирован рекордный уровень банкротств предприятий

Министерство финансов Германии сообщило о рекордном числе банкротств предприятий. За первое полугодие 2026 года показатель стал самым высоким с 2005 года, следует из заявления вице-канцлера и главы ведомства Ларса Клингбайля.

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