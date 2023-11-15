МИД Турции: Клевета Нетаньяху и Коэна не поможет скрыть их преступления

Критика в адрес турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана со стороны председателя правительства Израиля Биньямина Нетаньяху и министра иностранных дел страны Эли Коэна не скроет совершенных ими преступлений.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии