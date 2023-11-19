Игра у престола: Валерия Гергиева наградили в императорском зале

Валерий Гергиев получил премию в главном тронном зале Российской империи, продирижировал шестичасовой оперой Вагнера и в который раз отказался комментировать слухи о своем назначении на пост руководителя Большого театра (но заметил, что ничего не скажет «пока»).
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