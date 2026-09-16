Психолог раскрыл, в каком состоянии могла быть семья Усольцевых сразу после пропажи

Прошел год с момента, когда в красноярской тайге бесследно исчезла семья Усольцевых — 64-летний Сергей, 48-летняя Ирина, их пятилетняя дочь и собачка породы корги.
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