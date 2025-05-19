Хроника СВО за 17-18 мая

Хроника СВО за 17-18 маявидеосводка от руководителя проекта @rybar Михаила Звинчука специально для @SolovievLiveМассированные удары ВС РФ пришлись по аэродромам и объектам ВСУ в Киевской, Хмельницкой и Полтавской областях.
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