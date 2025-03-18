Магдеев призвал рыбаков не рисковать жизнью, выходя на тонкий лед

Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов Вопрос обеспечения безопасности на водных объектах стал одной из ключевых тем аппаратного совещания, прошедшего в мэрии Набережных Челнов.
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