СПБ Биржа намерена получить разрешение OFAС на вывод активов

СПБ Биржа намерена получить разрешение от Управления по контролю за иностранными активами (OFAС) на вывод активов и планирует вернуть активы клиентов в полном объеме, заявил гендиректор биржи Евгений Сердюков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии