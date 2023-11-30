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СПБ Биржа намерена получить разрешение OFAС на вывод активов

СПБ Биржа намерена получить разрешение OFAС на вывод активов

СПБ Биржа намерена получить разрешение от Управления по контролю за иностранными активами (OFAС) на вывод активов и планирует вернуть активы клиентов в полном объеме, заявил гендиректор биржи Евгений Сердюков.

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