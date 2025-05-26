Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов заявил, что политика стран Европы, направленная на отказ от российских энергоресурсов, обернулась отрицательными последствиями прежде всего для самих европейцев.
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