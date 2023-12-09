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Закон и Порядок

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США на нефтяной игле, как американцы обобрали европейцев на СПГ и популярность нефтегаза на бирже

США на нефтяной игле, как американцы обобрали европейцев на СПГ и популярность нефтегаза на бирже

1. Нефть впервые в истории стала главным экспортным товаром США. Таким образом в 2023 году американцы официально сели на нефтяную иглу (ссылка): Нефть с начала года стала главным экспортным товаром США, поставки составили $86 млрд.

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Комментарии
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Александр Рожков
Поплачем о европейцах! Нам их так жалко! А то, что нас обобрали, что и мы в прогаре, то об этом ни гу гу. Ведь и мы потеряли ого го сколько. И еще потеряем, продавая почти задаром нашу нефть и газ, которые мы могли бы продать куда дороже. Вот такие у нас объясняльщики, мать иху так!!! А русские русских уничтожают- это тоже ничего?
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