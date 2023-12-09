США на нефтяной игле, как американцы обобрали европейцев на СПГ и популярность нефтегаза на бирже

Александр Рожков

Поплачем о европейцах! Нам их так жалко! А то, что нас обобрали, что и мы в прогаре, то об этом ни гу гу. Ведь и мы потеряли ого го сколько. И еще потеряем, продавая почти задаром нашу нефть и газ, которые мы могли бы продать куда дороже. Вот такие у нас объясняльщики, мать иху так!!! А русские русских уничтожают- это тоже ничего?