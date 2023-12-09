США на нефтяной игле, как американцы обобрали европейцев на СПГ и популярность нефтегаза на бирже

1. Нефть впервые в истории стала главным экспортным товаром США. Таким образом в 2023 году американцы официально сели на нефтяную иглу (ссылка): Нефть с начала года стала главным экспортным товаром США, поставки составили $86 млрд.
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