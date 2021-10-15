Как же мы жили без молока в СССР?

ПриколистыДети и семьяКак же мы жили без молока в СССР? Дремучая Сибирь Часто читаю в Интернете рассказы "очевидцев" про то, как все поголовно голодали в то время.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВВиталикВ полквартала от дома,где я жил был магазин под названием "Булочная". В 07-00 привозили молоко, кефир, простоквашу, ряженку, сметану. Всё было расфасовано в стеклянной таре. Пустая бутылка от молока и кефира стоила 15 копеек, так что ты сдаёшь пустую бутылку и у тебя отминусовывают её цену от стоимости бутылки с молоком или кефиром, ряженкой. Всё было очень свежее, натуральное и вкусное. Очередь была, но очень быстро обслуживалась, обыно на молочке работали два-три продавца.Комментировать
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