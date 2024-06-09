Во Владивостоке начался ремонт надземных пешеходных переходов

Ремонт виадука на Некрасовской в Владивостоке стартовал без помех для пешеходного движения. По информации РИА "VladNews", работы ведутся подрядчиком "ИнвестСтройТорг" - той же компанией, которая занимается восстановлением других трёх надземных переходов.