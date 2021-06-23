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230 тысяч мальков хариуса выпустят в реки Кузбасса в юбилейном году

230 тысяч мальков хариуса выпустят в реки Кузбасса в юбилейном году

Промышленные предприятия Кузбасса активно проводят зарыбление рек ценными породами рыб. Губернатор Сергей Цивилев принял участие в зарыблении реки Тайдон мальками редких и особо ценных представителей лососевых — хариуса сибирского, тайменя, ленка.

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