Медвежий угол

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Вечная мигрантская «резиновая квартира» в Обнинске Кто «так могуче прикрывает» Новодворскую калужского масштаба?

Вечная мигрантская «резиновая квартира» в Обнинске Кто «так могуче прикрывает» Новодворскую калужского масштаба?

Об этой «неустанной деятельнице» радикал-либерализма писал ещё в материале 2018 года «Новодворская калужского масштаба…».

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Комментарии
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Станислав Курганский
Согласен, но то, что останется в России после очищения должно быть как описано в концепте.
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4 час.
Александр Попов
Не состоявшиеся ЖЕНЩИНА, ВИДИМО ПРОБЛЕМА с ИНТИМОМ.
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2 час.
v
viach
Шура, не шути! На такую крокодилицу наверняка не один азиат смотрит с вожделением. У неё ещё и широкий выбор. наверняка.
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2 час.

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