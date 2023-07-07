Вечная мигрантская «резиновая квартира» в Обнинске Кто «так могуче прикрывает» Новодворскую калужского масштаба?
Об этой «неустанной деятельнице» радикал-либерализма писал ещё в материале 2018 года «Новодворская калужского масштаба…».
Комментарии
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Согласен, но то, что останется в России после очищения должно быть как описано в концепте.
Не состоявшиеся ЖЕНЩИНА, ВИДИМО ПРОБЛЕМА с ИНТИМОМ.
Шура, не шути! На такую крокодилицу наверняка не один азиат смотрит с вожделением. У неё ещё и широкий выбор. наверняка.
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