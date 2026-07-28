Дмитриев заподозрил манипуляции на нефтяном рынке

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев выдвинул версию о манипулировании нефтяным рынком.
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