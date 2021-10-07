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Ученые узнали, как выявить рак по выдоху

Международная группа ученых из немецкого исследовательского центра в Гархинге под руководством российского специалиста Александра Аполонского смогла найти метод диагностики рака простаты при помощи анализа выдоха пациента, сообщают "Известия".

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