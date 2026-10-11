Погода на контрастах: в Красноярском крае зацвела жимолость, а в Бурятии сугробы

РИА Новости/Мария Плотникова Погода в России играет на контрастах. В несколько регионов пришла зима гораздо раньше срока.
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