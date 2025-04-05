Экс-президент Аргентины Киршнер сравнила нынешнего президента Милея с Зеленским

Кристина Киршнер сравнила сменившего её в президентском кресле Хавьера Милея с «клоуном» Зеленским.Экс-президент Аргентины Кристина Киршнер сравнила нынешнего главу государства Хавьера Милея с Владимиром Зеленским, который, по ее словам, является «клоуном».