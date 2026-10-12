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Царьград

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После Зеленского президентов на Украине не будет: Прогноз экс-нардепа Рады

После Зеленского президентов на Украине не будет: Прогноз экс-нардепа Рады

Западные СМИ обсуждают возможных преемников Зеленского. Экс-нардеп Килинкаров не исключил, что после Зеленского Украина станет парламентской республикой.

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