В Летней Золотице по просьбе местных жителей построили новый мост

Теперь завоз продуктов и подарков к Новому году в Летнюю Золотицу и Пушлахту будет комфортным и безопаснымТеперь завоз продуктов и подарков к Новому году в Летнюю Золотицу и Пушлахту будет комфортным и безопаснымПо маршруту снегоходной дороги между деревнями Лопшеньга и Летняя Золотица провалился мост через ручей Сенной.