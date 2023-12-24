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В Летней Золотице по просьбе местных жителей построили новый мост

Теперь завоз продуктов и подарков к Новому году в Летнюю Золотицу и Пушлахту будет комфортным и безопаснымТеперь завоз продуктов и подарков к Новому году в Летнюю Золотицу и Пушлахту будет комфортным и безопаснымПо маршруту снегоходной дороги между деревнями Лопшеньга и Летняя Золотица провалился мост через ручей Сенной.

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